Il Rotaract Club Reggio Calabria porta il sorriso a teatro e la speranza a Lourdes

Nel giugno 2024, il Rotaract Club Reggio Calabria, guidato dal presidente Domenico Ripepi (anno sociale 2023/2024), ha portato in scena uno spettacolo teatrale interamente realizzato dai soci del Club, nell’ambito del progetto Rotaracting.

La rappresentazione, intitolata “Oscar – Un fidanzato per due figlie”, si è svolta presso il Teatro Odeon di Reggio Calabria ed è stata diretta dal Past President Carlo Guarna.

Nonostante la mancanza di esperienze professionali nel campo della recitazione, i giovani rotaractiani hanno saputo conquistare il pubblico con entusiasmo e passione, registrando quasi il tutto esaurito e regalando una serata ricca di sorrisi e buonumore.

Alla realizzazione dell’evento hanno contribuito anche alcuni soci del Rotaract Club Reggio Calabria Parallelo 38, confermando lo spirito di collaborazione tra i due Club cittadini.

L’obiettivo principale dell’iniziativa andava oltre il palcoscenico: il ricavato dello spettacolo è stato infatti destinato a un importante progetto di solidarietà. Grazie ai fondi raccolti, il Club ha potuto donare tre carrozzine e due biglietti del treno a persone con disabilità, desiderose di compiere un pellegrinaggio a Lourdes, ma impossibilitate a sostenere i costi del viaggio.

La consegna ufficiale delle donazioni si è svolta il 26 aprile 2025 presso la sede dell’associazione Unitalsi.

In questa occasione, il presidente Domenico Ripepi ha voluto sottolineare che uno dei suoi più grandi desideri durante l’anno di presidenza era proprio quello di poter realizzare un gesto concreto per quella che lui stesso considera “l’altra sua famiglia”, l’Unitalsi, di cui è socio e barelliere.

“Ci tenevo fortemente a regalare un sorriso a chi è meno fortunato – ha dichiarato – e farlo attraverso il Rotaract è stato per me motivo di immensa gioia.”

Ripepi ha anche colto l’occasione per scusarsi per il leggero ritardo nella consegna, dovuto a una sua assenza temporanea dalla città, sottolineando che tutto il Club desiderava che fosse proprio lui a consegnare personalmente i frutti del service.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto alla presidente dell’Unitalsi Reggio Calabria, Maria Teresa Arcadi, e a tutto il suo consiglio direttivo, per aver accolto con entusiasmo e calore il dono realizzato attraverso il progetto.

Ancora una volta, il Rotaract Club Reggio Calabria conferma il suo impegno a favore della comunità, promuovendo iniziative che uniscono entusiasmo, altruismo e azione concreta.