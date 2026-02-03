Rottamazione cartelle, Taurianova aderisce per la seconda volta. Biasi: ‘Aiutiamo chi è in difficoltà’

«Continuare ad aderire». È questa la parola d’ordine che il sindaco Roy Biasi, nelle vesti di delegato a Bilancio e Finanze, ha affidato agli uffici comunali per estendere ai cittadini di Taurianova le possibilità della rottamazione quinques voluta dal governo.

L’iniziativa non è nuova per l’attuale amministrazione, che già nel 2023 era stata tra i primi enti locali ad approfittare della rottamazione quater. All’epoca, la misura si accompagnò allo stralcio dei debiti residui fino a 1000 euro contratti tra il 2015 e il 2020. L’indirizzo attuale, proposto al responsabile del settore Fabio Alessi, mira a offrire rateizzazioni e tagli parziali degli interessi di mora.

Una manovra tra aiuto sociale e liquidità

L’Amministrazione Comunale punta a unire il sostegno ai contribuenti in difficoltà con l’immissione di nuova liquidità nelle casse dell’ente. La nuova rottamazione, prevista dall’ultima legge di Bilancio, permette di regolarizzare cartelle arretrate dal 2000 al 2023 pagando il debito originario con interessi ridotti e senza sanzioni.

Gli uffici stanno preparando la bozza di delibera per la Giunta e il successivo passaggio in Consiglio Comunale. Sarà inoltre definito un regolamento specifico e una relazione tecnica per garantire la salvaguardia dell’esercizio finanziario futuro, assicurando che l’ente mantenga i conti in ordine dopo l’uscita dal dissesto finanziario delle passate gestioni.

Le dichiarazioni del sindaco Roy Biasi

Veniamo nuovamente incontro ai cittadini in difficoltà dimostrando che il nostro interesse è promuovere un’amministrazione comunale amica dei contribuenti e non vessatoria.

Il sindaco Roy Biasi ha sottolineato come questo atteggiamento responsabile sia fondamentale in una fase di aumento dei tributi per il canone idrico, dovuto alla nuova organizzazione regionale. La politica di bilancio dell’ente mira a offrire una “boccata d’ossigeno” alle famiglie, sgravandole da vecchi gravami tributari che non sono state in condizione di onorare.

Una volta approvata la misura, la cittadinanza potrà informarsi sui tempi e i modi per ottenere le agevolazioni tramite il sito internet del Comune e l’app Municipium.