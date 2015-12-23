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Rullo: ‘ Contro Barcellona sarà una gara fondamentale’

Alla vigilia del match Rullo parla ai microfoni di Radio Touring 104: l’obiettivo è chiudere l’anno con un successo, nonostante le assenze

23 Dicembre 2015 - 15:36 | di Federica Geria

Roberto Rullo, della Viola Reggio Calabria, in vista della gara contro Barcellona

“Vogliamo chiudere il 2015 con una vittoria. Per noi sarebbe fondamentale sia per il morale che per la classifica”. A dirlo è Roberto Rullo, intervenuto questo pomeriggio ai microfoni di Radio Touring 104.

“Un successo – afferma – ci darebbe una piccola boccata di ossigeno e ci aiuterebbe a cominciare nel migliore dei modi il nuovo anno. Domenica per noi dunque sarà una partita fondamentale. Ecco perché dovremo essere bravi a mantenere alta la concentrazione”.

In queste settimane – sostiene ancora Rullo – la Viola si sta “allenando bene. Il gruppo cresce giorno dopo giorno, ma soffriamo purtroppo l’assenza di Freeman e Spinelli, che per la squadra sono due pedine imprescindibili”. “Barcellona è una buona squadra che conosciamo per averla già incontrata durante il precampionato. – prosegue ancora Rullo -. Una squadra che ha carattere e pedine importanti e che al momento non esprime tutto il suo potenziale. Il nostro avversario è ultimo in classifica. Per noi dunque diventa fondamentale la vittoria che ci consentirebbe di uscire dai bassifondi e di avere la meglio negli scontri diretti. Anche Barcellona ha avuto qualche problema con gli infortuni, ma al di là di questo – conclude Rullo – dobbiamo prestare attenzione perché ci troveremo di fronte un gruppo ostico”.

Fonte: http://www.violareggiocalabria.it

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