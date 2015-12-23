Rullo: ‘ Contro Barcellona sarà una gara fondamentale’

“Vogliamo chiudere il 2015 con una vittoria. Per noi sarebbe fondamentale sia per il morale che per la classifica”. A dirlo è Roberto Rullo, intervenuto questo pomeriggio ai microfoni di Radio Touring 104.

“Un successo – afferma – ci darebbe una piccola boccata di ossigeno e ci aiuterebbe a cominciare nel migliore dei modi il nuovo anno. Domenica per noi dunque sarà una partita fondamentale. Ecco perché dovremo essere bravi a mantenere alta la concentrazione”.

In queste settimane – sostiene ancora Rullo – la Viola si sta “allenando bene. Il gruppo cresce giorno dopo giorno, ma soffriamo purtroppo l’assenza di Freeman e Spinelli, che per la squadra sono due pedine imprescindibili”. “Barcellona è una buona squadra che conosciamo per averla già incontrata durante il precampionato. – prosegue ancora Rullo -. Una squadra che ha carattere e pedine importanti e che al momento non esprime tutto il suo potenziale. Il nostro avversario è ultimo in classifica. Per noi dunque diventa fondamentale la vittoria che ci consentirebbe di uscire dai bassifondi e di avere la meglio negli scontri diretti. Anche Barcellona ha avuto qualche problema con gli infortuni, ma al di là di questo – conclude Rullo – dobbiamo prestare attenzione perché ci troveremo di fronte un gruppo ostico”.

Fonte: http://www.violareggiocalabria.it