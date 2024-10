Ruota panoramica per il sociale, mattinata in favore dei disabili: “Invito affettuoso al piccolo Lorenzo”

Invito alle associazioni che operano in ambito sociale in favore dei bambini con disabilità. Messaggio affettuoso per Lorenzo e la sua famiglia

La società EUROPARK S.A.S. di Montenero Ivan & C. titolare della Ruota Panoramica presente sul Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria, in concerto con l’amministrazione comunale Reggina, comunica che il prossimo 27 aprile ’19 dalle ore 10:00 alle ore 11:00, come già precedentemente programmato, invita le associazioni che operano in ambito sociale in favore dei bambini con disabilità i quali potranno accedere gratuitamente alla Ruota Panoramica, per un momento di svago e spensieratezza.

Un affettuoso invito è rivolto al piccolo Lorenzo e famiglia.

Eventuali accompagnatori pagheranno il biglietto di €5,00 che sarà successivamente devoluto dalla stessa società Europark, in favore del reparto di pediatria oncologica degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria.