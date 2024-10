Ruota Panoramica a Reggio, scelta la data dell’inaugurazione

Ci siamo quasi. Manca poco all’inaugurazione della ruota panoramica a Reggio Calabria, i lavori di montaggio stanno proseguendo senza sosta. Secondo quanto raccolto da CityNow, la ruota verrà aperta al pubblico giovedi 18 aprile, nel pomeriggio. Ancora da decidere l’orario esatto dell’inaugurazione.

NUMERI E CURIOSITA'

La corsa della ruota, per ogni biglietto, prevede tre giri completi. E’ alta 35 metri ed è una delle più grandi d’Italia. Le cabine (24) sono progettate per far accomodare 6 persone e sono protette da un sistema di vetri per una maggiore sicurezza e una perfetta visuale del panorama. La ruota è dotata anche di una cabina attrezzata per accogliere una carrozzina disabili con 1 accompagnatore: in questo caso pagherà solo l’accompagnatore. Potranno salire sulla ruota persone di tutte le età (anche bambini nell’ovetto) ma anche cani di piccole dimensioni.

Una delle cabine della ruota, è quella denominata V.I.P., disegnata per un massimo di quattro persone. A coloro i quali sceglieranno questa opzione verrà offerta una bottiglia di prosecco da consumare in tutta tranquillità e senza limiti di tempo...

Voluta fortemente dall’amministrazione comunale e il delegato al Turismo Latella, la ruota panoramica (grazie alla vicinanza con il Museo Archeologico di Reggio Calabria, distante meno di 100 metri) verrà sfruttata anche dai turisti e dalle scolaresche che fanno abitualmente visita ai Bronzi di Riace.

Simbolo e sinonimo di ogni città turistica che si rispetti, la ruota panoramica è sempre più diffusa sul territorio italiano. In Europa, tra le più celebri impossibile non citare il London Eye di Londra e la ruota panoramica di Vienna, vere e proprie istituzioni visitate ogni anno da milioni di turisti.