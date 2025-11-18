Ryanair punta (ancora) sulla Calabria: da Bergamo trapelano due novità
In attesa dell'inizio della conferenza con Wilson e Occhiuto, ecco quali potrebbero essere i due annunci che rafforzerebbero il ruolo della Calabria nel sistema aeronautico nazionale
18 Novembre 2025 - 11:24 | di Redazione
Manca pochissimo all’inizio della conferenza Ryanair all’Aircraft Engineering Academy di Azzano San Paolo. L’evento a cui è stata invitata la stampa calabrese, avvolto da riserbo assoluto, sta prendendo forma grazie alle informazioni raccolte da CityNow.
Le novità potrebbero essere molto rilevanti per la Calabria.
Secondo quanto trapelato, Ryanair dovrebbe presentare un nuovo corso per tecnici e manutentori specializzati, pensato esclusivamente per creare posti di lavoro in Calabria. La formazione dovrebbe svolgersi a Bergamo, ma i professionisti selezionati dovrebbero avere come destinazione finale gli hangar di Lamezia Terme, già operativi e pronti ad accogliere nuove figure qualificate.
Una scelta che conferma la strategia della compagnia di investire in Calabria, con ricadute dirette sull’occupazione locale.
Accanto a questo annuncio, è atteso un secondo passo importante.
Come anticipato ai microfoni di Live Break lo scorso settembre dal presidente Roberto Occhiuto – QUI il video – Ryanair presenterà, con molta probabilità, anche una scuola di piloti in Calabria. Resta da capire in quale scalo verrà concentrato il progetto: Reggio Calabria, Lamezia o Crotone.
L’atmosfera a Bergamo è di forte attesa. La presenza dei vertici Ryanair e del presidente Occhiuto lascia intuire un pacchetto di misure mirate a rafforzare il ruolo della Calabria nel sistema aeronautico nazionale.
CityNow seguirà la conferenza in tempo reale: aggiornamenti e dichiarazioni in arrivo da Azzano San Paolo.