Ryanair convoca la stampa calabrese a Bergamo: cosa bolle in pentola?

Ryanair ha convocato la stampa calabrese per un incontro che si terrà martedì 18 novembre, alle 12, all’Aircraft Engineering Academy di Azzano San Paolo, a pochi passi dall’aeroporto di Bergamo Orio al Serio. Un appuntamento annunciato senza dettagliare l’oggetto della conferenza, ma con una lista di ospiti che fa intuire l’importanza dell’evento.

Ad intervenire saranno Eddie Wilson, CEO di Ryanair DAC, il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, il presidente di SACBO Giovanni Sanga e il CEO di SEAS Alessandro Cianciaruso. Invitati anche rappresentanti della Regione Lombardia. Un parterre che lascia presagire annunci rilevanti, forse legati al sistema aeroportuale e ai collegamenti tra Nord e Sud.

La presenza del presidente Occhiuto accende i riflettori sulla Calabria. Negli ultimi anni la Regione ha lavorato per rafforzare i collegamenti aerei e migliorare la competitività degli scali calabresi. L’incontro di Bergamo potrebbe segnare un nuovo capitolo, ma al momento non trapela alcuna informazione ufficiale.

Martedì si proverà a capire quali novità attendono i passeggeri e quali ricadute potrebbero riguardare la nostra regione.

Restate su CityNow: martedì da Bergamo racconteremo in diretta cosa Ryanair ha in serbo per la Calabria.

Cos’è l’Aircraft Engineering Academy

Aircraft Engineering Academy è il centro di formazione tecnica situato ad Azzano San Paolo e specializzato nella preparazione di figure professionali per la manutenzione aeronautica. La struttura ospita laboratori, aule certificate EASA e spazi dedicati all’addestramento pratico su velivoli reali. È un punto di riferimento per la formazione dei tecnici che operano negli aeroporti italiani ed europei, scelto spesso da compagnie e aziende del settore per eventi e sessioni di aggiornamento.