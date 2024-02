Ryanair a Reggio, Fratelli d'Italia: "La città ha l'obbligo di farsi trovare pronta"

La politica ha come principale obiettivo quello di governare i processi per dare risposte concrete ai territori. Gli avvenimenti, che possiamo definire storici, per Reggio e la Calabria, avvenuti settimana scorsa, in grado di dare lustro e sviluppo a breve e a lungo termine, riguardano i nuovi voli della compagnia Ryanair all’aeroporto di Reggio Calabria e la sottoscrizione dell’accordo tra la Regione Calabria e il Governo nazionale per i Fondi di sviluppo e coesione.

Questi due eventi sono l’emblema dell’attenzione e la sensibilità politica del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni riguardo la nostra Regione e la nostra Provincia e la concretezza dell’azione politica del Governatore Roberto Occhiuto che guarda alla nostra città secondo un’ottica programmatica di sviluppo.

Il rilancio dell’aeroporto “Tito Minniti”, la presenza di Ryanair con cinque voli internazionali e tre nazionali, è snodo viatico fondamentale, è la chiave di volta in grado di garantire, con il potenziamento di questa arteria strutturale, sviluppo turistico ed economico del nostro territorio. Le infrastrutture, infatti, rappresentano strumento necessario ed indispensabile di interconnessione con il resto d’Italia e d’Europa.

Questi fondamentali risultati, che rappresentano solo l’inizio di un percorso di crescita del nostro territorio, non possono e non devono rimanere lettera morta.

È necessario, dunque, che la città colga questa straordinaria opportunità e ponga in essere, con l’indispensabile collaborazione di imprenditori, professionisti, parti sociali, Istituzioni locali, realtà culturali ed associative, iniziative in grado di sviluppare idee e progetti capaci di raccogliere la sfida cui la città è chiamata. Reggio Calabria ha l’obbligo di farsi trovare pronta.

Lo sforzo che la Regione Calabria ha prodotto per far decollare nuovamente l’aeroporto reggino, l’impegno del governo nazionale e in particolare del ministro Fitto e della premier Meloni, non dovranno essere vanificati dall’inerzia delle Istituzioni reggine. Noi vigileremo attentamente e alimenteremo con forza ed idee quella speranza di un futuro migliore, per la nostra città, fino a trasformarla in realtà.