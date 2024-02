Ryanair a Reggio, la polemica sul costo del bagaglio: 'Lo fanno pagare più di un volo, assurdi'

Ryanair è atterrata dopo tanta attesa al Tito Minniti di Reggio Calabria. La compagnia irlandese, dopo settimane di voci e indiscrezioni su date e destinazioni, ha finalmente presentato al Museo di Reggio Calabria il piano operativo per tutti gli scali regionali, comprese le nuove rotte da e per l’Aeroporto dello Stretto.

La notizia ha zittito i rumors ma ha animato i commenti. C’è chi ha accolto la notizia positivamente pensando immediatamente alle opportunità di crescita di un territorio, isolato economicamente dal resto del Paese, e al turismo in partenza e in arrivo a Reggio. Non sono naturalmente mancate le polemiche e gli scontenti che lamentano soprattutto la mancanza di destinazioni europee più ‘attraenti’, o l’assenza di una tratta di collegamento economica per Milano o Bergamo.

Diverse critiche hanno preso di mira anche la politica commerciale della compagnia irlandese: dai primi riscontri sulla piattaforma online per la prenotazione dei voli Ryanair, risulta infatti che molte tariffe da e per l’Aeroporto dello Stretto ammontino al doppio rispetto a quelle del vicino scalo di Lamezia.

Anche dai social arrivano i commenti e le reazioni più disparate, e la compagnia low cost irlandese non perde occasione di rispondere con ironia, come avvenuto nei confronti di un viaggiatore particolarente “zelante” sui costi del bagaglio aereo.

Le compagnie low cost, come di consuetudine, fanno pagare come ‘extra’ tutta una serie di servizi quali il check-in in aeroporto, la scelta del posto o, per l’appunto, il bagaglio da stiva.

Il viaggiatore in questione aveva commentato così sul profilo aziendale di Ryanair:

“Ryanair ti fa pagare più il bagaglio del volo, assurdi”

Immediata la risposta scherzosa della compagnia gialloblu:

“Vedila al contrario: un volo costa meno di un bagaglio”.

Basterà l’ironia dei social media manager irlandesi a togliere ogni dubbio a pessimisti e critici nei confronti dei voli Ryanair?