Ryanair a Reggio, Cannizzaro: "Parlano i fatti. Zittito chi ci dava del bugiardo"

Ryanair ha annunciato un operativo record per la Calabria per l’estate 2024. Il programma della compagnia low-cost include il lancio di una nuova base a Reggio Calabria e 10 nuove rotte in tutti e 3 gli aeroporti calabresi, di cui 8 dall’aeroporto dello Stretto Tito Minniti.

La compagnia low-cost finalmente approda in riva allo Stretto. Stamattina al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria la conferenza stampa per la presentazione delle rotte da e per l’aeroporto Tito Minniti.

Ai microfoni di CityNow, le parole dell’On. Francesco Cannizzaro, coordinatore regionale di Forza Italia.