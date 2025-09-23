Ryanair in Calabria, Franchini (SACAL): ‘Connettività come motore di crescita’
Per celebrare il programma invernale, la compagnia aerea ha lanciato un’offerta speciale di 2 giorni con tariffe a partire da 24,99 €
23 Settembre 2025 - 14:34 | Comunicato Stampa
Ryanair annuncia “l’operativo più grande di sempre in Calabria”: 35 rotte (8 nuove), 4 aerei (1 nuovo) e oltre 3 milioni di passeggeri all’anno.
L’Amministratore Unico di Sacal, Marco Franchini ha dichiarato:
“Siamo orgogliosi di guidare e sostenere questa fase straordinaria di crescita della Calabria, che valorizza l’intero sistema aeroportuale regionale e coinvolge tutti i territori della Regione. Con 4 aeromobili basati e 35 rotte, incluse 8 nuove destinazioni, Ryanair non solo amplia le opportunità di viaggio per cittadini e visitatori, ma contribuisce in modo concreto allo sviluppo economico locale, al turismo e alla creazione di posti di lavoro. In particolare il consolidamento del collegamento con Duesseldorf, mai operato in precedenza nell’operativo invernale sullo scalo pitagorico, è evidenza di un legame profondo del territorio con la Germania. Questo programma da record dimostra come investimenti strategici nel trasporto aereo possano trasformare la connettività regionale in un motore di crescita duratura, generando valore per le comunità, le imprese e l’intera Calabria”.
Il Direttore Generale del Dipartimento Turismo della Regione Calabria, Raffaele Rio, ha aggiunto:
“La crescita del 33% degli arrivi internazionali e il tasso di internazionalizzazione salito al 20,7% – il valore più alto mai registrato in Calabria – confermano un cambio di passo strutturale nel posizionamento della nostra regione sui mercati esteri. È un segnale inequivocabile di attrattività crescente, ma che impone un’accelerazione sul fronte dell’accessibilità: è indispensabile rafforzare i collegamenti aerei diretti con i Paesi target dell’incoming. Aumentare frequenze e rotte significa moltiplicare opportunità, ridurre la distanza percepita e intercettare nuova domanda. Il potenziamento dell’infrastruttura connettiva è oggi una priorità strategica per consolidare la traiettoria di internazionalizzazione del turismo calabrese”.
Per celebrare questo programma invernale da record in Calabria, la compagnia aerea ha lanciato un’offerta speciale di 2 giorni con tariffe a partire da 24,99 €, disponibili esclusivamente su Ryanair.com.