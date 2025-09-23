Ryanair in Calabria, Franchini (SACAL): ‘Connettività come motore di crescita’

Ryanair annuncia “l’operativo più grande di sempre in Calabria”: 35 rotte (8 nuove), 4 aerei (1 nuovo) e oltre 3 milioni di passeggeri all’anno.

L’Amministratore Unico di Sacal, Marco Franchini ha dichiarato:

“Siamo orgogliosi di guidare e sostenere questa fase straordinaria di crescita della Calabria, che valorizza l’intero sistema aeroportuale regionale e coinvolge tutti i territori della Regione. Con 4 aeromobili basati e 35 rotte, incluse 8 nuove destinazioni, Ryanair non solo amplia le opportunità di viaggio per cittadini e visitatori, ma contribuisce in modo concreto allo sviluppo economico locale, al turismo e alla creazione di posti di lavoro. In particolare il consolidamento del collegamento con Duesseldorf, mai operato in precedenza nell’operativo invernale sullo scalo pitagorico, è evidenza di un legame profondo del territorio con la Germania. Questo programma da record dimostra come investimenti strategici nel trasporto aereo possano trasformare la connettività regionale in un motore di crescita duratura, generando valore per le comunità, le imprese e l’intera Calabria”.