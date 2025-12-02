Ryanair, boom di passeggeri in Calabria. Franchini: ‘Meno costi per le compagnie, più rotte, più lavoro’

Crescono rotte e passeggeri: Sacal e Ryanair aerea parlano di un sistema aeroportuale in piena evoluzione

Ryanair rafforza la sua presenza in Calabria e lo fa con numeri che segnano una tappa importante per il sistema aeroportuale regionale. Lamezia Terme supera i 5 milioni di passeggeri sulla rotta per Milano Bergamo e raggiunge 1 milione di viaggiatori su Londra Stansted, due collegamenti che negli anni hanno sostenuto turismo, lavoro e mobilità di migliaia di calabresi.

Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy di Ryanair, parla di un risultato che “conferma la crescita e gli investimenti della compagnia negli aeroporti calabresi”. Questa stagione invernale conta 35 rotte complessive, con 8 nuove destinazioni da Lamezia – Bratislava, Bucarest, Cracovia, Madrid, Memmingen, Trieste, Wroclaw – e un nuovo collegamento da Crotone verso Düsseldorf.

Un network sostenuto da 4 aeromobili basati, due a Reggio Calabria e due a Lamezia, e da un indotto che sfiora 2.300 posti di lavoro, 120 dei quali ad alta specializzazione aeronautica. Un segnale chiaro: la Calabria non è più periferia dei sistemi aeroportuali, ma un mercato in espansione.

Sulla stessa linea arriva il commento di Marco Franchini, Amministratore Unico di Sacal, che definisce questi traguardi “la prova della forza della partnership tra Sacal e Ryanair”. A incidere, sottolinea, è stata soprattutto l’abolizione dell’addizionale municipale, misura voluta dalla Regione e dal presidente Roberto Occhiuto: meno costi per le compagnie, più rotte, più lavoro e una competitività nuova per il territorio.

Franchini rivendica anche l’importanza degli investimenti in corso: la base operativa a Reggio Calabria, le nuove rotte e l’hangar di manutenzione a Lamezia, che genererà occupazione qualificata e stabilità industriale. “Segnali tangibili di fiducia verso il nostro territorio”, li definisce.

Il messaggio è chiaro: il sistema aeroportuale calabrese sta vivendo una fase di crescita concreta. Sacal punta ora a consolidare questo percorso, migliorando infrastrutture e servizi per rendere gli scali “sempre più moderni ed efficienti”.

Se i numeri attuali sono un punto di partenza, le prospettive indicano un settore destinato a pesare sempre di più nello sviluppo turistico ed economico della regione.