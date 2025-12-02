Effetto Ryanair in Calabria, centrati altri due obiettivi. E in inverno 35 rotte disponibili
Ryanair vola alto in Calabria: un doppio traguardo di passeggeri sulle rotte Lamezia-Milano e Lamezia-Londra
02 Dicembre 2025 - 10:47 | di Redazione
Ryanair celebra un importante traguardo in Calabria: 5 milioni di passeggeri sulla rotta Lamezia-Milano Bergamo e 1 milione su quella Lamezia-Londra Stansted. La compagnia aerea n. 1 in Europa e in Italia ha tagliato il nastro di questi traguardi oggi (2 dicembre). Le operazioni su queste rotte sono iniziate rispettivamente nel 2008 e nel 2000, anno in cui è cominciato il viaggio di Ryanair con l’Aeroporto Lamezia Terme.
Da allora, la compagnia è cresciuta in modo significativo, aggiungendo rotte nazionali e internazionali. Questo ha contribuito all’aumento di traffico, posti di lavoro e turismo, grazie anche alla decisione lungimirante della Regione Calabria, a guida Roberto Occhiuto, di abolire l’addizionale municipale. Tale abolizione ha permesso a Ryanair di incrementare ulteriormente la propria capacità e sbloccare tutto il potenziale turistico della regione.
Gli investimenti di Ryanair in Calabria
Da quando l’addizionale municipale è stata abolita nel 2024, Ryanair ha effettuato importanti investimenti in Calabria. Questi includono:
- L’apertura di una nuova base a Reggio Calabria.
- 3 nuovi aeromobili basati, per un investimento aggiuntivo di 300 milioni di dollari.
- Oltre 1,4 milioni di posti aggiuntivi (+75%) e 3 milioni di passeggeri l’anno.
- Nuove rotte da Reggio, Lamezia Terme e Crotone.
- Un nuovo hangar a due baie a Lamezia per un investimento complessivo di 15 milioni di euro.
Quelle da Lamezia per Milano Bergamo e Londra Stansted sono solo alcune delle 35 rotte in totale che Ryanair opera questo inverno in Calabria:
- 11 da Reggio Calabria.
- 19 da Lamezia Terme, tra cui 7 nuove per Bratislava, Bucarest, Cracovia, Madrid, Memmingen, Trieste e Wroclaw.
- 5 da Crotone, inclusa una nuova per Düsseldorf W.