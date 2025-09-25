Ryanair a Reggio, anticipate rotte e frequenze per l’estate 2026
Il sito aeroporticalabria.com anticipa le nuove rotte e le frequenze settimanali della compagnia aerea low cost irlandese da fine Marzo 2026 a fine Ottobre 2026
25 Settembre 2025 - 08:48 | di Redazione
La compagnia aerea low cost irlandese, Ryanair, ha iniziato a precaricare l’operativo dall’Aeroporto di Reggio Calabria per la stagione estiva 2026.
Queste le rotte e le frequenze settimanali, secondo quanto si apprende dalle pagine di aeroporticalabria.com, da fine Marzo 2026 a fine Ottobre 2026:
- Pisa (MAR-MER-VEN-DOM)
- Bologna (LUN-MAR-MER-VEN-DOM)
- Venezia M. Polo (LUN-MAR-VEN-SAB)
- Torino (Giornaliero)
- Milano Malpensa (Giornaliero) – Doppio volo il MAR-MER-GIO-VEN-SAB
- Barcellona El Prat (GIO-DOM)
- Katowice (LUN-GIO)
- Bruxelles Charleroi (MER-SAB)
- Parigi Beauvais (MAR-SAB)
- Berlino Brandeburgo (LUN-VEN)
- Londra Stansted (GIO-DOM)
La situazione è in evoluzione, aggiorneremo l’articolo qualora si registrassero variazioni.