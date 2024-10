Arrivo Ryanair, Reggio protagonista a Marsiglia: l’iniziativa è targata Camera di commercio

E' stata l'occasione per presentare Reggio ai francesi ed in particolare il progetto “Reggio Calabria Welcome”, avviato dalla Camera di Commercio

Si è svolto ieri presso il Novotel Marseille Vieux Port di Marsiglia il workshop di presentazione della destinazione turistica “Reggio Calabria”, organizzato dalla Camera di commercio con la collaborazione della Camera di Commercio Italiana per la Francia di Marsiglia, per promuovere il territorio e l’offerta turistica reggina presso il mercato target rappresentato dall’area metropolitana di Marsiglia, che a breve sarà interessata dai nuovi collegamenti aerei da e per l’Aeroporto dello Stretto.

Un evento che ha visto la partecipazione di numerosi operatori francesi (agenzie di viaggio, tour operator e associazioni di promozione turistica), che hanno manifestato grande interesse ed apprezzamento sia per la bellezza del territorio e dei suoi attrattori, sia per l’offerta turistica che è stata presentata dagli operatori reggini presenti a Marsiglia.

Il workshop è stato aperto dai saluti del Presidente della CCIFM Domenico Basciano, che si è detto piacevolmente colpito dalla scoperta di un territorio meraviglioso e dalle enormi potenzialità turistiche, e del Console Generale d’Italia a Marsiglia Fabio Monaco, il quale ha manifestato grande apprezzamento per l’iniziativa e piena disponibilità per l’attivazione di relazioni non solo turistiche e commerciali ma anche culturali tra le due aree metropolitane.

Un auspicio pienamente condiviso dal Presidente della Camera di commercio di Reggio Calabria Antonino Tramontana, che ha espresso i propri ringraziamenti al Presidente Basciano per il supporto organizzativo, al Console Monaco per il suo contributo e agli operatori turistici francesi e reggini per la loro presenza. Il Presidente Tramontana ha quindi sottolineato l’antico legame che unisce Reggio Calabria e Marsiglia e che risale al commercio di olio proveniente dalla piana delle Palme, ora piana di Gioia Tauro, e diretto a Marsiglia, probabilmente destinato alla produzione del sapone.

Un legame oggi esteso alla Francia grazie ad un altro prodotto reggino, il bergamotto, la cui essenza è ingrediente essenziale dell’industria profumiera.

Ma Reggio e Marsiglia sono anche accomunate dalla presenza del mare, che rappresenta una risorsa importante dal punto di vista commerciale e che dal punto di vista turistico regala ai visitatori la possibilità di vivere esperienze uniche, anche ad esempio attraverso la pratica di attività sportive quali il kite surf. Turismo outdoor e sportivo e turismo culturale sono infatti le due leve sulle quali si muove il progetto “Reggio Calabria Welcome”, avviato dalla Camera di commercio nel 2019 con l’obiettivo di organizzare e promuovere i prodotti turistici e facilitare la creazione di una rete di operatori reggini aderenti al Marchio collettivo “Reggio Calabria Welcome”. Per l’occasione, il Presidente Tramontana ha illustrato il progetto camerale e ha presentato la versione francese del portale www.reggiocalabriawelcome.com, che offre a turisti e visitatori diverse esperienze di viaggio e informazioni sugli operatori della rete.

Proprio in ragione del successo riscontrato dall’iniziativa, le due Camere sono già al lavoro per lo sviluppo dei passi successivi, che prevedono l’organizzazione di: incontri B2B tra buyer francesi e operatori reggini già dal prossimo mese di maggio affinché questa attività promozionale possa tradursi in concrete opportunità commerciali; una settimana dedicata alla promozione presso i ristoranti francesi dei prodotti di eccellenza del territorio reggino; un’attività di incoming mission ed educational tour da realizzare in occasione dell’edizione 2024 dell’evento Bergarè, in modo da far conoscere oltre al territorio anche la grande risorsa rappresentata dal Bergamotto di Reggio Calabria.

Il workshop si è concluso con la degustazione dell’apprezzatissimo menu a base di prodotti tipici del territorio reggino, elaborato dallo chef Natale Romeo, originario di Reggio Calabria e vincitore nel 2023 del titolo di miglior chef emergente di cucina italiana in Francia.