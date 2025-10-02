Aeroporto dello Stretto, Ryanair conferma 188 voli mensili: rotte, voli e novità per l’estate 2026
Ryanair completa la release Summer 2026 su Reggio Calabria: 188 voli mensili, cresce Malpensa, cala Pisa, stop a Marsiglia e Francoforte
02 Ottobre 2025 - 08:45 | di Redazione
Ryanair ha completato la programmazione Summer 2026 anche sull’aeroporto dello Stretto di Reggio Calabria, con alcune novità e correzioni rispetto alla stagione precedente.
Secondo quanto riportato dalla pagina Sicilia in volo, lo scalo reggino risulta al momento privo dei collegamenti verso Marsiglia e Francoforte Hahn, mentre emergono variazioni su rotte già consolidate.
Voli nazionali in crescita, internazionali in calo
Il totale delle partenze mensili resta stabile a 188 voli, lo stesso numero registrato nell’aprile 2025. Cambia però la distribuzione:
- I voli nazionali salgono da 116 a 136.
- Gli internazionali scendono da 72 a 52.
Una dinamica definita “stile Ryanair”, con variazioni a impatto complessivamente irrilevante: +20 e -20 = 0.
Malpensa la tratta più servita, crolla Pisa
La destinazione più battuta sarà Milano Malpensa, che passa da 30 a 52 frequenze mensili.
Al contrario, Pisa registra un netto calo: da 26 a 17 voli. Una riduzione che confermerebbe le difficoltà della rotta.
In lieve riduzione anche i collegamenti con Parigi Beauvais, che perdono una frequenza settimanale.
Operazioni Ryanair su base Reggio
Tutte le operazioni risultano operate dalla base di Reggio Calabria, come indicato nel sinottico diffuso con il dettaglio dei voli giornalieri per rotta.
La stessa fonte “Sicilia in volo” avverte che potrebbero non essere esclusi errori nei conteggi, trattandosi di un’analisi sui dati attualmente in vendita.