Sabato 30 maggio il memorial Francesco Zerbi Un Calcio per la Vita

Nazionale Artisti Tv e Amici del Lupo in campo allo stadio di Polistena: l'incasso andrà in beneficenza e in parte ai figli di Francesco

Sabato 30 maggio alle ore 10:30 si terrà la giornata di chiusura del primo memorial Francesco Zerbi “Il lupo ” con un incontro di calcio tra la Nazionale Artisti Tv e gli Amici del Lupo.

Il memorial ha avuto inzio 15 giorni fa con un torneo di calcio a 11 con gli allievi regionali di varie parti della Calabria e sabato pomeriggio si terrà la finale del torneo.

L’associazione “Gli amici del Lupo” è nata l’anno scorso dopo la scomparsa di Ciccio, con tenacia e grande voglia il nostro presidente Letterio De Domenico ha messo su un’associazione composta da circa 20 giovani con l’intento di tenere alto il nome di Ciccio nella Calabria con l’obiettivo di far fare qualcosa per mettere al sicuro la strada “della morte” Ionio-Tirreno dove proprio l’anno scorso Ciccio ha perso la vita.

L’incasso della manifestazione sarà devoluto in beneficenza ed una parte andrà ai figli di Ciccio.

Sabato oltre la Nazionale Tv ci saranno varie autorità che giocheranno con gli “Amici del Lupo“, il presidente della provincia Raffa, il sindaco di Melicucco Nicolaci i sindaci della Locride, Don Pino Demasi in rappresentanza di “Libera” e tante altre autorità, la polizia, i carabinieri ed i vigili del fuoco.

Il tutto si svolgerà preso lo stadio comunale di Polistena Elvio Guida.