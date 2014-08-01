Sabato serata spericolata al Free Spirit con la BlasKom Band!
Un repertorio dedicato ai classici del rocker emiliano per una serata sul mare a Punta Pellaro
01 Agosto 2014 - 12:40 | di Redazione
La BlasKom Band propone un repertorio esclusivamente composto da pezzi di Vasco Rossi, nel quale sono presenti i migliori classici del rocker emiliano,eseguiti con la carica giusta per coinvolgere gli spettatori appassionati e non.
Appuntamento domani sabato sera alle ore 22:00 al Free Spirits Via Bosco diramazione al mare n. 34 Punta Pellaro, 89134 Reggio Calabria.
Sabato serata spericolata al Free Spirit!
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