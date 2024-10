Vicenda Sacal, Filt-Cgil: “Cosa si nasconde dietro la mancata presentazione del piano industriale?”

“Nei prossimi giorni i legali della FILT-CGIL presenteranno ricorso presso il Giudice del lavoro di Lamezia per l’ottenimento del Piano industriale della Sacal, incredibilmente negativi. Ovviamente poiché la decisione non sarà a breve la Filt non avrà a disposizione lo strumento fondamentale per esercitare il proprio ruolo e difendere così i lavoratori.

Per questo ribadiamo al Presidente del Cda della Sacal di fornirci immediatamente il Piano industriale approvato a marzo 2021. Continuare a negarlo sottende qualche motivo oscuro che deve essere indagato dagli organi di vigilanza e da quelli ispettivi.

Leggi anche

Al contempo chiediamo ad Enac di metterci a conoscenza se una qualsiasi altra Società di gestione aeroportuale in Italia abbia mai negato, a chi ne avesse diritto, il Piano industriale e se, anche su questo, intenda intervenire.

Al Presidente della Regione Calabria chiediamo se nel ruolo di Socio pubblico e di massima istituzione regionale intenda avallare l’atteggiamento di Giulio De Metrio che, per altro, è il proprio rappresentante all’interno del CdA, oppure se dissociandosi da tale assurdo atteggiamento chieda che il Piano industriale venga dato a chi ne ha diritto per consentire di esercitare la propria funzione ripristinando la democrazia all’interno della Sacal”.