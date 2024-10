A Reggio le Sacre investiture dell’Ordine Costantiniano

Il 12 ottobre, dalle ore 16, il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio celebrerà, per la prima volta nella sua plurisecolare storia in Reggio Calabria, presso la Cattedrale, la solenne cerimonia di investitura dei nuovi Cavalieri dell’Ordine, La Sacra Milizia, la cui istituzione è fatta risalire dalla tradizione al 313 d.C. ad opera dell’Imperatore Costantino (In Hoc Signo Vinces), è riconosciuta conforme alla Legge 178 del 1951 sugli Ordini cavallereschi autorizzabili all’uso delle relative insegne nel territorio della Repubblica.

I suoi Cavalieri, tutti di specchiata fede cattolica, si impegnano senza sosta in opere caritatevoli in favore dei soggetti socialmente svantaggiati. Gran maestro dell’Ordine è il Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, Duca di Castro. Gran Priore ne è il Cardinale Semeraro, Prefetto_ della Congregazione delle cause dei Santi. L’Ordine, presente in tutto il mondo, ammette nelle proprie fila sia esponenti delle famiglie storiche europee e straniere, sia cattolici di ogni nazionalità che si siano distinti per particolari meriti nella fede e nell’impegno civile a favore dei più bisognosi.

In Calabria è presente una Delegazione molto attiva dell’Ordine; ne è Delegato il Principe Giampietro Sanseverino di Marcellinara; ne è Delegato Vicario il Cav. di Gran Croce Aurelio Badolati; Priore della Delegazione Calabria è 1’Arcivescovo Metropolita Emerito di Reggio e Bova, Mons. Vittorio Mondello, il quale officerà la solenne cerimonia del 12 ottobre prossimo, mentre Priore Vicario è Mons. Luigi Cannizzo Considerata anche la presenza a Reggio – per tale occasione e sin dal giorno precedente – della Principessa Beatrice di Borbone, Gran Prefetto dell’Ordine, già la sera precedente (venerdì 11) si terrà un concerto presso il Museo Archeologico di Reggio Calabria a cura della Reale Accademia Filarmonica di Gerace, la quale parimenti si esibirà il pomeriggio seguente in Piazza Duomo prima dell’ingresso dei Cavalieri in Cattedrale.

L’iniziativa ha riscosso il plauso del Comune di Reggio Calabria – ed al proposito si ringraziano il Sindaco Giuseppe Falcomatà ed il Vice Sindaco Paolo Brunetti – al punto da stabilire un partenariato che, tra l’altro, ha portato alla conferenza stampa che si terrà presso il salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio il giorno 10 ottobre alle ore 10.30, nonché l’opportunità per i numerosi ospiti che affluiranno a Reggio da ogni parte d’Italia (e non solo) di compiere visite presso la splendida Pinacoteca Civica, l’Ipogeo di Piazza Italia ed il Castello aragonese, con ciò potendo apprezzare il rilevante patrimonio storico-artistico della Città.