In Evidenza

‘A Palata’, torna la Sagra del Pane a Rosalì: gusto, tradizione e musica per la quinta edizione – VIDEO

Torna uno degli appuntamenti più amati dell'autunno reggino

31 Ottobre 2025 - 16:56 | di Redazione

sagra pane palata rosali

Sabato 8 novembre, a partire dalle 19:00 in Piazza Chiesa a Rosalì, torna uno degli appuntamenti più amati dell’autunno reggino: la “Sagra del Pane – A Palata”, giunta alla quinta edizione.

Un evento ormai consolidato, nato dal forte legame tra comunità e tradizione, capace ogni anno di richiamare centinaia di persone nella periferia nord di Reggio Calabria, trasformando il quartiere in un punto di incontro e convivialità.

La manifestazione, organizzata dall’Associazione “In Cammino” con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria, della Città Metropolitana, della Regione Calabria e della Parrocchia Santa Maria d’Itria di Rosalì, propone come sempre un percorso gastronomico dedicato al pane e ai sapori autentici della cucina popolare.

sagra pane palata rosali

Il menù della serata

sagra pane palata rosali

Nel tagliere, spazio a piatti semplici e genuini:

  • Gnocchetti burro e salvia
  • Fagiolata
  • Bruschetta con olio, sale e origano
  • Crispella
  • Pizza di pane
  • Fetta di pane con mortadella
  • Polpetta di pane, olive, salumi e formaggio

Per i più golosi, pane e Nutella e tiramisù come dolci finali.
Da bere, acqua, vino o Pepsi.

Musica e socialità

sagra pane palata rosali

L’atmosfera sarà animata dall’intrattenimento musicale dei “NOF – New Old Friends”, che accompagneranno la serata tra convivialità, buon cibo e risate.

Un’occasione per riscoprire il piacere di stare insieme e per valorizzare una comunità che, anno dopo anno, continua a credere in questa iniziativa, rendendola un punto fermo del calendario autunnale reggino.

Per informazioni è possibile contattare i numeri 329 4034344 – 348 5559630 – 347 7467396.

