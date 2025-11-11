Reggio, la sagra del pane di Rosalì conquista ancora – FOTO

Una piazza piena, famiglie, giovani e anziani seduti insieme a gustare piatti della tradizione. La quinta edizione della Sagra del Pane “A Palata” a Rosalì si è chiusa con un grande successo, confermando l’affetto del territorio verso un appuntamento ormai fisso.

L’iniziativa, organizzata dall’associazione “In Cammino”, ha richiamato tantissime persone che, per tutta la serata, hanno potuto assaggiare le specialità preparate per l’occasione: bruschette, crispelle, pizza di pane, polpette, gnocchetti, dolci e tutto ciò che ruota attorno al pane, simbolo di identità e memoria per la comunità.

Presente anche il sindaco Giuseppe Falcomatà, insieme ad alcuni componenti della giunta e consiglieri comunali. Una partecipazione istituzionale che ha voluto sottolineare il valore sociale e comunitario di una festa capace di animare un quartiere della periferia nord e di far sentire forte il senso di appartenenza.

Nel messaggio post-evento, gli organizzatori hanno ringraziato tutti i partecipanti:

“La V Sagra del Pane ‘A Palata’ è stata un successo anche quest’anno, ma il vero ingrediente segreto siete stati voi. Grazie a chi ha collaborato, partecipato, cantato, cucinato, ballato, sorriso e condiviso con noi questi momenti di festa. Siete stati tantissimi e ognuno ha lasciato un’impronta speciale. È da qui che ripartiamo, sempre In Cammino, con ancora più entusiasmo e nuove idee”.

Musica, convivialità e tradizione hanno fatto da cornice a una serata semplice e partecipata, che ancora una volta ha trasformato la piazza di Rosalì in un luogo di incontro.

Un evento nato dal basso che continua a crescere, spinto dall’entusiasmo di chi lo organizza e dall’affetto di chi, anno dopo anno, sceglie di esserci.