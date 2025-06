Salernitana, la Curva Sud Siberiano: ‘E’ una farsa’. E comunicato la loro… assenza

"Salerno non si piega. E non si piegherà"

Non si placa la protesta degli ultras della Salernitana che tornano a far sentire la propria voce. Sono scesi in piazza i tifosi della Curva Sud Siberiano ribadendo con forza il proprio dissenso rispetto a quanto deciso sulla disputa dei play out con un avversario diverso dopo la retrocessione del Brescia, la quale va discussa adesso davanti alla Corte Federale d’Appello il prossimo 10 giugno.

“A Salerno non ci saremo perché questa è una farsa e allora noi dobbiamo essere assenti. È una mancanza di rispetto per i 30mila tifosi che avevano già fatto il biglietto. Vogliamo l’appoggio di tutti per questa battaglia. Salerno non si piega. E non si piegherà”.

Intanto la LegaB ufficializza le date del play out:

ANDATA – domenica 15 giugno 2025 – 17ª vs 16ª – ore 20.30

RITORNO – venerdì 20 giugno 2025 – 16ª vs 17ª – ore 20.30.

Gli abbinamenti delle gare di Playout saranno oggetto di successiva e separata comunicazione.