Salernitana-Reggina: le formazioni ufficiali delle squadre
Edera e Ragusa a sostegno dell'attaccante Ferraro
10 Agosto 2025 - 19:14 | Redazione
Le formazioni ufficiali del match tra Salernitana e Reggina, gara valida per il IV° Trofeo Angelo Iervolino.
SALERNITANA (3-5-2): Donnarumma; Matino, Coppolaro, Anastasio; Cabianca, Iervolino, Capomaggio, Varone, Villa; Achik, Inglese All. Raffaele
A disposizione: Guacci, Cevers, De Boer, Ferrari, Liguori, Knezovic, Cirillo, Ubani, Vuillermoz, Boncori, Di Vico
REGGINA (4-3-3): Lagonigro; Lanzillotta, Blondett, D. Girasole, Fomete; Porcino, Laaribi, Barillà; Ragusa, Ferraro, Edera. All. Trocini
A disposizione: Boschi, Adejo, Distratto, Salandria, R.Girasole, Zenuni, Correnti, Palumbo, Grillo, Chirico, Pellicanò.
Arbitro: Antonio Liotta di Castellamare di Stabia. Assistenti: Luca Chianese e mattia Maresca di Napoli