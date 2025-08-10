Trofeo Angelo Iervolino, Salernitana-Reggina: dove vedere la partita
Primo vero test per la squadra di Trocini, in preparazione alla nuova stagione
10 Agosto 2025 - 10:49 | Redazione
Allo stadio Arechi, questa sera, si disputerà la quarta edizione del Trofeo Angelo Iervolino. In campo la Salernitana e la Reggina, con calcio d’inizio fissato alle ore 20.
La gara sarà visibile in diretta streaming gratuita sul canale YouTube ufficiale dell’U.S. Salernitana 1919, con produzione autonoma. Il collegamento inizierà alle 19:50, pochi minuti prima del fischio d’avvio.
Il club granata ha inoltre reso noto di aver autorizzato le emittenti televisive locali che ne hanno fatto richiesta, a trasmettere la sfida sui rispettivi canali del digitale terrestre, offrendo così ai tifosi un’ulteriore possibilità per seguire l’evento.