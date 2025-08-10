Salernitana-Reggina: il numero dei tifosi amaranto presenti all’Arechi

Una iniziativa benefica nel contesto della quarta edizione del Trofeo Iervolino. Scenderanno in campo questa sera la Salernitana e la Reggina per una amichevole che, dopo gli anni importanti per entrambe le squadre, arriva probabilmente in uno dei momenti peggiori della loro storia.

Gli amaranto al terzo anno consecutivo di serie D, i granata reduci dalla doppia retrocessione che li ha portati in due stagioni dalla serie A alla C. Ed è anche per questo che la risposta in termini di presenze all’Arechi farà registrare una scarsa affluenza con poco meno di 3000 spettatori presnti, di cui 121 tifosi della Reggina. Sarà comunque l’occasione per consolidare ulteriormente una fortissima unione tra le due tifoserie, legate da un gemellaggio che dura ormai da tantissimi anni.