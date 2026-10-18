Volley, Serie A2 Credem Banca: è arrivato il giorno del debutto per la Domotek

Si gioca al Palavolley Santa Maria, con fischio d’inizio alle ore 16 in diretta su DAZN, la famosissima piattaforma televisiva che permetterà gratuitamente di godersi i match degli amaranto sia in casa che in trasferta ed amplificare all’inverosimile l’impatto mediatico della seconda categoria d’Italia, solo un passo sotto la Superlega,ovvero il campionato più forte e competitivo d’Europa.

Gli anticipi:Il nuovo campionato è iniziato con una vittoria casalinga e una esterna: l’Union Napoli batte Macerata, mentre è colpo esterno per Porto Vito sul campo della Sviluppo Sud.

Sono 14 le formazioni al via del Campionato di Serie A2 Credem Banca.

Per la Domotek Reggio Calabria la stagione appena trascorsa in Serie A3 Credem Banca è stata indimenticabile: triplete storico (promozione in Serie A2, Del Monte® Coppa Italia e Supercoppa). Oggi, da matricola nel campionato di Serie A2, le ambizioni non mancano: la stella è Klemen Sen, reduce da un bronzo con la Slovenia alla VNL e da un ottimo Europeo. Attenzione al nuovo opposto, il giovane nazionale ucraino Oleksandr Boiko. Antonio Polimeni, eletto miglior allenatore della categoria precedente con il premio Costa -Anderlini è all’esordio in categoria: il deus ex machina del progetto amaranto ha un nuovo assistente, il collaudato Paolo Zambolin. Confermato un quintetto da urlo di beniamini dello sport cittadino: il palleggiatore ex azzurro Davide Saitta (esperienze al top tra SuperLega, campionato polacco e francese), Enrico Lazzaretto, il libero Saverio De Santis ed il centrale Luca Presta, accanto al simbolo del club, il capitano Domenico Laganà, anch’egli come il Mister, all’esordio. Occhi puntati sulle new entry: Riccardo Iervolino da Castellana Grotte, i centrali Marco Bragatto (da Siena) e Daniele Buzzi (da Modica), oltre a diversi giovani di talento. La vittoria della passata stagione è stata una vera rinascita sociale per Reggio Calabria: la “Stella del Sud” è diventata un fenomeno che ha unito la città, e questo è solo l’inizio: gli amaranto arrivano da un’annata straordinaria coronata dalla conquista della Del Monte® Coppa Italia, della Supercoppa e della promozione in Serie A2, oltre ai riconoscimenti nazionali conferiti dalla Lega Volley al tecnico Antonio Polimeni con il Premio “Costa-Anderlini”, all’addetto stampa Giovanni Mafrici con il Premio “Roberto Stracca” e alla tifoseria amaranto con il Premio “Kilkour”.

La formula:Le prime otto classificate al termine della Regular Season partecipano ai Play Off, con tutte le serie che si giocheranno con la formula “due vittorie su tre”. Retrocedono le formazioni classificate 13ª e 14ª al termine della Regular Season. Quanto alla Coppa Italia A2, vedrà partecipare le formazioni classificatesi dal 1° all’8° posto al termine del girone di andata.

L’Abba Pineto edizione 2026/27 si nutre delle vibrazioni positive rilasciate dal Pala Santa Maria e dai recenti successi, ma nel contempo si presenta ai nastri di partenza con tante novità e una rinnovata ambizione.

È cambiata la guida tecnica, con il ritorno del tecnico brasiliano Cezar Douglas Silva: il coach carioca aveva già condotto l’Abba alla salvezza nel primo anno di Serie A2, nella stagione 2023/24. Confermate tre certezze della squadra: il capitano e schiacciatore Paolo Di Silvestre, il palleggiatore Mattia Catone e l’opposto Matheus Krauchuk. Attorno a loro, un roster con tanti volti nuovi. Il reparto dei centrali si fonderà soprattutto su Riccardo Copelli, prelevato da Cuneo in SuperLega, e su Nicola Candeli, proveniente da Cantù e che ha portato con sé anche Luca Butti, per 13 anni libero della Campi Reali. Tra gli schiacciatori un altro ritorno è rappresentato da Gianluca Loglisci, reduce dall’esperienza con Belluno e a Pineto già nella stagione 2023/24. In posto quattro un altro nome di spicco è quello del ceco Martin Licek, classe 1995 con esperienze importanti tra Vietnam, Francia, Austria e Portogallo. Completa il reparto la giovane banda Marco Di Felice, classe 2008. Conosce la categoria anche Luis Vattovaz, lo scorso anno ad Aversa e chiamato ad affiancare Matheus Krauchuk. Al palleggio anche il regista Alessandro Ribecca, classe 2002 prelevato dall’Aquila Bronte (Serie B). Proviene dall’Altotevere San Giustino (Serie A3) il terzo centrale biancoazzurro, il bresciano Mirco Compagnoni. Linea verdissima per il libero che affiancherà Luca Butti: il classe 2007 Nicolò Santi Bortolotti, da Reggio Emilia.

Arbitrano Gianmarco Lentini e Riccardo Faia di Catania