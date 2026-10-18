B2 Femminile, che esordio per la Puliservice! Vince la battaglia contro Gioia Tauro al tie-break

Non poteva esserci copione migliore per il nuovo corso targato Luciano Azzarà. La Puliservice Reggio Calabria inizia il campionato con una vittoria tanto sofferta quanto entusiasmante, superando al tie-break una tenacissima Metauria Gioia Tauro con il punteggio di 25-22, 22-25, 25-21, 24-26, 14-16.

Un esordio col botto per la matricola amaranto, che ha saputo spuntarla al termine di una maratona sportiva durata oltre due ore, caratterizzata da scambi interminabili e da un equilibrio che ha retto fino all’ultimo pallone.

Di fronte a una Metauria Gioia Tauro che ha dimostrato una grandissima organizzazione di gioco e una straordinaria fase difensiva, la squadra ospite ha dovuto tirare fuori l’orgoglio e il cuore. L’avversario, trascinato dalla fantastica Natascia Mancuso e da una più che determinata Katadat in banda, ha messo in seria difficoltà la ricezione e l’attacco amaranto, riaprendo la partita più volte.

Ma la Puliservice non si è mai arresa. In una gara così palpitante, la differenza l’ha fatta una regina (con una o due “g”, scegliete voi): Nicol Giombini. Vera risolutrice della serata e MVP dell’incontro, è stata la bussola a cui le amaranto si sono aggrappate nei momenti più delicati.

Tanti sono stati i fattori della vittoria. La solita, incrollabile Federica Perri ha guidato le sue compagne con la leadership del capitano, mentre Elisa D’Elia ha rappresentato una certezza nei momenti caldi della partita e non solo. Azzarà ha ruotato il roster, mandando in rotazione anche le giovani, dalla palleggiatrice Tallariti ad Alessia Neri, dimostrando di voler costruire un gruppo solido e profondo.

Parlare dei singoli, però, rischia di essere riduttivo. Per vincere una battaglia sportiva così intensa è servito il gruppo amaranto, dalla prima all’ultima giocatrice. È la vittoria del collettivo, della voglia di vincere contro un avversario tosto che esce a testa alta dalla prima giornata.

La Metauria esce a testa alta, la Puliservice emoziona, trascina e conquista il primo sorriso stagionale. Ma il calendario non concede pause.

Sabato prossimo, il 24 settembre alle ore 19, servirà il pubblico delle grandi occasioni al Palacalafiore. Le ragazze di Azzarà saranno chiamate a una nuova impresa contro una delle corazzate del girone: il Melilli. Un test verità per capire che tipo di campionato potrà essere questo nuovo corso amaranto.