Salernitana-Reggina: la probabile formazione amaranto

Per motivi diversi saranno assenti Mungo, Di Grazia e Montalto

Primo vero test per la Reggina questa sera in occasione dell’amichevole tra la squadra amaranto e la Salernitana. Mister Trocini non potrà disporre ancora dell’organico al completo per lo stop precauzionale di Di Grazia, con Montalto ancora non al meglio della condizione essendo arrivato per ultimo e Mungo rimasto a casa in attesa di un lieto evento familiare.

Leggi anche

L’undici iniziale potrebbe vedere in campo molti dei calciatori che hanno concluso la scorsa stagione, con gli inserimenti dei nuovi durante il corso della partita.

Leggi anche

La probabile formazione

REGGINA: Lagonigro; Lanzillotta, D. Girasole, Blondett, Distratto (Somete); Laaribi, Barillà, Porcino; Ragusa, Grillo (Edera), Ferraro. All. Trocini