Reggio, la grande festa al Ponte dell’Alba: dj set, street food e cocktail. Il programma

“Oltre l’Alba – The Sound of the Future”: dalle 17:30 musica, intrattenimento e sapori del territorio

Il Ponte dell’Alba torna protagonista.

Dopo la grande partecipazione di cittadini e studenti alla sua inaugurazione, il nuovo ponte sul Calopinace si prepara a vivere un’altra giornata di festa. Oggi, domenica 18 ottobre, a partire dalle ore 17:30, la Collinetta del Ponte dell’Alba ospiterà “Oltre l’Alba – The Sound of the Future”, un pomeriggio all’insegna della musica, del divertimento e delle eccellenze gastronomiche reggine.

DJ set, street food, cocktail analcolici gratuiti e tanta voglia di stare insieme. Sono questi gli ingredienti dell’evento organizzato dal Comune di Reggio Calabria, in collaborazione con i promoter della città, per celebrare un’opera che, dopo una lunga attesa, è finalmente diventata realtà.

Cannizzaro mantiene la promessa: una festa per tutta Reggio

Era stato il sindaco Francesco Cannizzaro, nei giorni successivi all’inaugurazione del ponte, ad annunciare una grande festa dedicata soprattutto ai giovani, protagonisti della straordinaria partecipazione registrata all’alba del taglio del nastro.

Una promessa che oggi diventa realtà.

“Durante l’inaugurazione avevamo promesso ai nostri ragazzi una mega festa per loro. E così sarà”, aveva dichiarato il primo cittadino nel video pubblicato sui social, insieme a numerosi rappresentanti della movida reggina.

L’iniziativa nasce proprio dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale e gli operatori dell’intrattenimento cittadino, chiamati a contribuire all’organizzazione di un appuntamento capace di coinvolgere generazioni diverse.

“È una festa per i ragazzi, per i meno giovani, insomma, una festa per tutta la città”, aveva sottolineato Cannizzaro.

Il programma della festa: DJ set dalle 17:30

Il cuore dell’evento sarà la musica. A partire dalle ore 17:30, i DJ di Reggio Calabria accompagneranno il pubblico con una selezione musicale pensata per trasformare l’area del nuovo ponte in un grande spazio di aggregazione.

Alla consolle si alternerà il talento dei DJ del territorio, protagonisti di un pomeriggio che punta a unire ritmo, energia e identità reggina.

Non soltanto un momento di intrattenimento, dunque, ma anche un’occasione per valorizzare i professionisti che animano la vita notturna cittadina.

Street food: i sapori del territorio protagonisti della festa

Accanto alla musica ci sarà spazio per il gusto, con un’area street food dedicata alle specialità del territorio.

L’offerta gastronomica comprenderà proposte dolci e salate, piatti e prodotti legati alle tradizioni locali, con un percorso che spazierà dai sapori del mare a quelli della terra.

Gli operatori dello street food accompagneranno i partecipanti in un’esperienza gastronomica che punta a raccontare, attraverso il cibo, l’identità e le eccellenze di Reggio Calabria.

Un modo per rendere la festa anche una vetrina delle produzioni locali e delle tradizioni culinarie reggine.

Station Bar: cocktail analcolici gratuiti firmati Marco Pistone

Tra le proposte più originali del programma figura lo Station Bar, uno spazio dedicato alla miscelazione e alla valorizzazione dei prodotti del territorio.

Protagonista sarà il maestro bartender Marco Pistone, che realizzerà cocktail analcolici gratuiti utilizzando ingredienti locali.

Un’esperienza pensata per unire creatività, gusto e innovazione, con drink capaci di raccontare i profumi e i sapori della nostra terra attraverso l’arte della miscelazione.

Dal taglio del nastro alla grande festa: il Ponte dell’Alba diventa luogo di incontro

A pochi giorni dall’inaugurazione, il ponte sul Calopinace si prepara dunque a vivere un nuovo momento di partecipazione collettiva.

Dopo la suggestiva cerimonia all’alba, che aveva richiamato migliaia di persone e soprattutto tanti studenti, l’amministrazione comunale sceglie di tornare nello stesso luogo per un appuntamento dal carattere diverso, ma con un obiettivo comune: restituire ai cittadini uno spazio da vivere e condividere.

Una festa che arriva, tra l’altro, all’indomani della conclusione del sondaggio social che ha portato alla scelta del nome “Ponte dell’Alba”, destinato a identificare la nuova infrastruttura.

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Il messaggio scelto per accompagnare l’iniziativa è semplice: “La città si vive, si ascolta e si costruisce insieme”.

L’appuntamento è per oggi, domenica 18 ottobre, dalle ore 17:30, alla Collinetta del Ponte dell’Alba. Una festa aperta alla città, per celebrare insieme una nuova pagina della storia di Reggio Calabria.