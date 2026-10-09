Taglio del nastro per il Ponte Calopinace, Ripepi: ‘È l’alba di una nuova era per Reggio’

​L’inaugurazione del ponte sul Calopinace non è stata solo una celebrazione per un’opera conclusa, ma un momento di profonda riflessione politica e identitaria per la città di Reggio Calabria.

A sottolinearlo con forza è stato l’assessore comunale Massimo Ripepi, le cui parole tracciano una netta linea di demarcazione tra la vecchia amministrazione e l’attuale governo cittadino.

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“Oggi è un giorno non solo di festa, ma è un giorno, diciamo, di identità”, ha esordito Ripepi, osservando la folla radunata per l’evento. “Tutta questa gente qua è la dimostrazione che la città aveva sete, ha sete, di identità. Di fatti, non di promesse, di speranza”.

Il messaggio, secondo Ripepi, è inequivocabile: “inizia una nuova era”. “Non so quello che riusciremo a fare, ma certamente ci stiamo proponendo di fare il massimo per la nostra città”.

“Questo ponte – ha aggiunto Ripepi – è altamente simbolico e importante per tutta la città. Perché per 7-8 anni, l’amministrazione precedente, ha provato e non è riuscita a concludere quest’opera, scaricando la colpa sulla burocrazia. In 50 e rotti giorni, il sindaco Cannizzaro e questa amministrazione sono riusciti a realizzare una cosa normale.

La normalità è questa – ha ribadito – si possono realizzare le cose se c’è una politica normale, autorevole, forte, che sa prendere la burocrazia e non trattarla male come faceva il precedente sindaco, ma trattandola bene, facendola lavorare, coordinando le ditte, coordinando diciamo gli operai. Cose semplicissime che però non sono state mai fatte”.

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La conclusione è un messaggio di speranza per il futuro di Reggio Calabria: