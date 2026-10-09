Taglio del nastro per il ponte Calopinace, Catalfamo: ‘Emblema del rilancio di Reggio’

​Tantissime le persone presenti all’appuntamento “L’alba di una nuova era”.L’iniziativa lanciata nei giorni scorsi dal sindaco Cannizzaro che ha invitato la.cittadinanza a partecipare a un momento simbolico che va ben oltre la semplice apertura di un nuovo asse viario cittadino: l’inaugurazione del ponte Calopinace.

Per l’assessore con delega ai lavori pubblici, Domenica Catalfamo, la nuova infrastruttura rappresenta l’emblema di un momento di rinascita e del vero e proprio rilancio della città.

“Un rilancio non può che passare, io sono di parte, ma non può che passare dalle opere pubbliche, dalle infrastrutture, sia viarie che tutto quello che questa amministrazione si sta accingendo a ri-immaginare per eliminare quelle che è l’idea di opere incompiute”.

Per la delegata della giunta Cannizzaro, ​il completamento di questa infrastruttura testimonia proprio questo cambio di passo:

“Credo che questo ponte possa costituire l’emblema, l’entusiasmo di oggi ce lo rappresenta”.

Ma la domanda che tutti si pongono, è “perchè ci è voluto così tanto?”.

“Un errore progettuale iniziale – ha spiegato Catalfamo – superato in queste ultime battute, nelle prime battute di questa amministrazione”.

