Ponte Calopinace pronto per il taglio del nastro: il sindaco lancia una sfida ai ragazzi – VIDEO

“Non sarò io, nella qualità di primo cittadino, a tagliare il nastro del ponte sul Calopinace, e tantomeno un’autorità”.

Lo ha detto poco fa, in un video pubblicato sui social, il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro.

“Voglio lanciare una challenge, parola molto conosciuta e apprezzata dai nostri studenti .Quindi sarà uno studente, una studentessa, uno studente e una studentessa assieme, un’intera classe, un gruppo di studenti. Insomma, coloro i quali, o colei, o colui il quale arriverà per primo alle cinque e mezza, a battere il cinque al primo cittadino. Io sarò lì ad aspettarvi”.