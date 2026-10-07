Ponte Calopinace pronto per il taglio del nastro: il sindaco lancia una sfida ai ragazzi – VIDEO
"Non sarò io a tagliare il nastro". Il messaggio del primo cittadino
07 Ottobre 2026 - 13:55 | di Redazione
“Non sarò io, nella qualità di primo cittadino, a tagliare il nastro del ponte sul Calopinace, e tantomeno un’autorità”.
Lo ha detto poco fa, in un video pubblicato sui social, il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro.
“Voglio lanciare una challenge, parola molto conosciuta e apprezzata dai nostri studenti .Quindi sarà uno studente, una studentessa, uno studente e una studentessa assieme, un’intera classe, un gruppo di studenti. Insomma, coloro i quali, o colei, o colui il quale arriverà per primo alle cinque e mezza, a battere il cinque al primo cittadino. Io sarò lì ad aspettarvi”.
Una sorpresa ed al tempo stesso una sfida per i giovani reggini che dovranno puntare la sveglia davvero presto se vorranno essere vincitori.
“Saranno loro, sarà lei, sarà lui, a entrare nella storia. Sì, nella storia, perché chi taglierà il nastro del ponte sul Calopinace entrerà in un pezzo di storia della nostra città. Che sia chiara, però, una cosa. Taglio del nastro, colazione, ascoltiamo un po’ di buona musica, dopodiché tutti a scuola. Per colei o colui o per coloro che taglieranno il nastro, riserveremo una sorpresa. Piccola, grande, boh, chissà. Un regalo ci sarà per voi”.
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