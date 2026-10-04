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Ponte Calopinace verso l’apertura: asfalto, marciapiedi e ringhiere completati – FOTO

Ultimi lavori al Ponte Calopinace di Reggio Calabria. Operai al lavoro anche questa mattina

04 Ottobre 2026 - 09:10 | di Redazione

ponte calopinace reggio calabria ()

Il Ponte Calopinace è ormai vicino al traguardo. A Reggio Calabria cresce l’attesa per l’inaugurazione fissata per venerdì 9 ottobre alle ore 6 del mattino, orario scelto e ribadito dal sindaco Francesco Cannizzaro.

Anche oggi gli operai sono al lavoro per completare gli ultimi interventi. Mancano ormai pochi dettagli e l’opera, attesa dalla città per tanti anni, appare sostanzialmente conclusa.

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È stata completata la gettata dell’asfalto, così come risultano realizzati i marciapiedi e installate le ringhiere. In queste ore si procede con le ultime sistemazioni in vista dell’apertura ufficiale.

Attorno al cantiere non manca la curiosità. Sono molti i cittadini che si fermano a osservare lo stato dei lavori e quello che ormai è il nuovo volto del ponte, dopo una lunga attesa segnata negli anni da ritardi e difficoltà.

Il conto alla rovescia è quindi iniziato. L’appuntamento è per il 9 ottobre alle 6 del mattino, quando il Ponte Calopinace sarà ufficialmente inaugurato.

Nel frattempo CityNow anticipa alcune immagini dello stato attuale dell’opera, a pochi giorni dall’apertura.

ponte calopinace reggio calabria ()
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