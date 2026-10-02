Ponte Calopinace, Cannizzaro annuncia l’apertura: ‘L’alba di una nuova era’
"Sarà un momento storico, da vivere insieme, con la città che si incontra e fa colazione insieme" così il sindaco
02 Ottobre 2026 - 08:19 | di Redazione
“Avete letto bene, alle 6 del mattino. Perché è l’orario dell’alba e questa inaugurazione vuole rappresentare L’ALBA DI UNA NUOVA ERA, fatta di opere che si iniziano e si portano a termine, nei tempi”.
Inizia con queste parole il post sui canali social del sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, che annuncia dopo anni di attesa l’ainaugurazione del Ponte Calopinace.
“Ci vediamo venerdì prossimo – prosegue Cannizzaro – alle prime luci del giorno, siete tutti invitati: sarà un momento storico, da vivere insieme, con la città che si incontra e fa colazione insieme, prima di iniziare una nuova giornata lavorativa”.
“Dimenticavo, visto l’orario ci sembra doveroso offrirvi una buona colazione, accompagnata da una buona musica. Questo balconcino sullo Stretto, che da anni era degradato, e che noi, grazie alle maestranze che sono arrivate, stiamo rendendo fruibile e bellissimo”.
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