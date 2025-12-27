Natale a Reggio: una giornata dedicata alle famiglie con il villaggio del presepe animato
Laboratori per bambini, giochi di Natale, espositori, dimostrazioni con produttori locali e osservazione astronomica. Scopri il programma
27 Dicembre 2025 - 07:30 | Comunicato Stampa
Una giornata intera dedicata a famiglie e bambini, con animazione, laboratori, giochi di Natale, espositori, dimostrazioni a cura dei produttori locali, osservazioni astronomiche e spettacolo musicale del Joe Pugliese Group.
A Salice, presso il Parco Verde Pubblico, domenica 28 dicembre dalle 11.00 fino alla sera, il Villaggio del Presepe animato concluderà il programma delle maggiori attività del Progetto E.L.F.I., promosso e curato dall’Nuova Solidarietà con il sostegno dei partner del territorio:
- Associazione Amici di Fatima
- Associazione culturale Complesso Bandistico Euterpe
- Planetarium Pythagoras
- Rete Sociale APS
- Cooperativa sociale ONLUS Collina del Sole
- Pagliacci Clandestini APS
con la collaborazione di:
- Azienda Agricola “U Farau”
- Azienda Apistica Catalano
- Falegnameria Spanti
- Azienda The Garden of Kimberly
- Panificio Vecchia Tradizione MRC srl
- Centro Sportivo Sport Village
- Azienda Borruto Carni
- Azienda Vinicola Criserà
Degustazioni e sapori della tradizione
Sarà possibile degustare:
- a pranzo, pasta
- la sera, panini con salsiccia e patate
- durante la giornata, caldarroste e crispelle
Il tutto accompagnato da un buon vino, per vivere una giornata all’insegna della condivisione, della tradizione e della festa natalizia.