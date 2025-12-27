City Now

Natale a Reggio: una giornata dedicata alle famiglie con il villaggio del presepe animato

Laboratori per bambini, giochi di Natale, espositori, dimostrazioni con produttori locali e osservazione astronomica. Scopri il programma

27 Dicembre 2025 - 07:30 | Comunicato Stampa

Una giornata intera dedicata a famiglie e bambini, con animazione, laboratori, giochi di Natale, espositori, dimostrazioni a cura dei produttori locali, osservazioni astronomiche e spettacolo musicale del Joe Pugliese Group.

A Salice, presso il Parco Verde Pubblico, domenica 28 dicembre dalle 11.00 fino alla sera, il Villaggio del Presepe animato concluderà il programma delle maggiori attività del Progetto E.L.F.I., promosso e curato dall’Nuova Solidarietà con il sostegno dei partner del territorio:

  • Associazione Amici di Fatima
  • Associazione culturale Complesso Bandistico Euterpe
  • Planetarium Pythagoras
  • Rete Sociale APS
  • Cooperativa sociale ONLUS Collina del Sole
  • Pagliacci Clandestini APS

con la collaborazione di:

  • Azienda Agricola “U Farau”
  • Azienda Apistica Catalano
  • Falegnameria Spanti
  • Azienda The Garden of Kimberly
  • Panificio Vecchia Tradizione MRC srl
  • Centro Sportivo Sport Village
  • Azienda Borruto Carni
  • Azienda Vinicola Criserà
Villaggio del Presepe animato

Degustazioni e sapori della tradizione

Sarà possibile degustare:

  • a pranzo, pasta
  • la sera, panini con salsiccia e patate
  • durante la giornata, caldarroste e crispelle

Il tutto accompagnato da un buon vino, per vivere una giornata all’insegna della condivisione, della tradizione e della festa natalizia.

