Saline Joniche, incontro WWF al Pantano: birdwatching e dibattito ambientale

Mercoledì 27 agosto 2025, a partire dalle ore 18.30, l’Osservatorio Ornitologico WWF sul Pantano di Saline Joniche (ZSC IT9350143) ospiterà una serata dedicata alla scoperta dell’avifauna e alla riflessione sulle tematiche ambientali che interessano la costa jonica reggina e l’area grecanica.

L’iniziativa è promossa dall’Organizzazione Aggregata WWF della provincia di Reggio Calabria, attiva anche nella Rete COPATSS, una rete nata nei mesi scorsi che riunisce oltre 60 realtà ambientaliste, culturali e scientifiche di Messina e Reggio Calabria, impegnate nella tutela e valorizzazione dello Stretto.

Il programma della serata

La serata si aprirà con una visita guidata al Pantano e una sessione di birdwatching per osservare le specie presenti negli stagni in questo periodo.

Alle ore 20.00 è previsto un rinfresco a base di prodotti locali (con contributo), accompagnato da musica dal vivo ispirata alla tradizione del territorio.

Seguirà un’assemblea-dibattito, introdotta dalla presidente dell’O.A. WWF Reggio Calabria, Gabriella Familari, che presenterà le attività dell’associazione e fornirà un aggiornamento sulla situazione ambientale dell’area jonica, tra risultati raggiunti e criticità ancora aperte.

Temi e interventi

Durante l’incontro, i rappresentanti delle associazioni dell’Area Grecanica (Gruppo Archeologico, Laboratorio Territoriale San Lorenzo-Condofuri) presenteranno i progetti in corso, tra cui il rilancio del Museo Archeologico “A.G.” e il progetto del “Parco a mare” di Condofuri.

Saranno affrontate inoltre le conseguenze locali della crisi climatica globale: siccità, incendi, carenza idrica, dissesto idrogeologico e riduzione della produzione primaria.

In chiusura, i rappresentanti della Rete COPATSS collegheranno le problematiche territoriali alle azioni di difesa e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale dell’intera Area dello Stretto.

? Per informazioni: reggiocalabria@wwf.it

