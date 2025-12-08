Salvini indica la via: ‘Tra le priorità, vincere le elezioni a Reggio Calabria’

"Stiamo aumentando iscritti in tutta Italia, siamo parte di un’alleanza internazionale potente, abbiamo coerenza, idee, valori e obiettivi chiari", le parole di Salvini

La Lega vale «più di quanto dicano i sondaggi». Matteo Salvini, segretario del partito, lo dice in un’intervista alla Verità. «In Toscana il risultato è stato deludente e siamo già ripartiti, ma ottenere da soli il 36% in Veneto, avvicinare il 10% in Calabria, superare l’8% in Puglia prendendo più dei 5 stelle, oltrepassare i 100.000 voti in Campania sono risultati incredibili. Stiamo aumentando iscritti in tutta Italia, siamo parte di un’alleanza internazionale potente, abbiamo coerenza, idee, valori e obiettivi chiari. Alle elezioni del 2027 saremo determinanti per la vittoria del centrodestra», aggiunge.

A Luca Zaia che immagina un modello Cdu-Csu per la Lega, Salvini poi risponde: «Tutto quello che può far crescere la Lega mi interessa e con Zaia il rapporto è ottimo e quotidiano. Le mie priorità ora sono approvare una buona manovra, vincere il referendum sulla giustizia, realizzare al meglio le Olimpiadi Milano-Cortina, vincere il referendum sulla giustizia e le elezioni comunali di primavera da Venezia a Reggio Calabria, da Lecco a Macerata; approvare una buona legge elettorale, preparare programma e squadra per le Politiche. Avremo modo e tempo – conclude – di parlare anche dell’organizzazione interna del partito».

fonte: gazzettadelsud.it