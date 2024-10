Salvini a San Ferdinando: selfie con i migranti e una risposta ai catanzaresi…

Prima di arrivare a Reggio Calabria per il consiglio dei Ministri, il vice-premier Salvini è tornato a San Ferdinando dove già in passato si era recato assicurando che le tendopoli sarebbero state presto smantellate. Sorprende vedere il ministro della Lega accolto da saluti e abbracci da parte dei migranti.

“L’obiettivo è azzerare la tendopoli: io sono molto più fiducioso, entro il termine del mio mandato non esisterà più niente qua. Ovviamente – ha aggiunto Salvini – non possiamo dare casa e lavoro a tutti, non hanno casa e lavoro tanti calabresi, non possiamo darla a tutti. Rispetto alla mia ultima visita abbiamo più che dimezzato le presenze, spero di portare a normalità la situazione”.