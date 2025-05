Sampdoria, Manfredi: ‘Ci iscriveremo al campionato di B o di C’

Questione Brescia e poi la Sampdoria ripresa per i capelli dopo la retrocessione in serie C. Non si parla di altro in questi giorni con le rondinelle che il prossimo 29 maggio dovranno presentarsi davanti al TFN. Ha parlato così il presidente dei blucerchiati Manfredi a Sky Sport: “Ricordo che la società ha combattuto fuori dal campo una partita difficilissima che ci ha visto risolvere situazioni molto complesse che venivano dal passato. La Sampdoria era ufficialmente a un passo dal fallimento. Prima dell’omologa sono stati investiti diversi milioni, prima di trovare un accordo con i creditori, cosa che altre cordate non volevano fare portando la Sampdoria al fallimento.

Ci iscriveremo al campionato di Serie B o al campionato di Serie C, per provare a risalire la Sampdoria deve investire, per vincere la domenica le società di calcio devono investire. Questo è il nostro dovere, lo dobbiamo ai nostri tifosi, dobbiamo continuare a investire, fare scelte più coraggiose, più serie e concrete.

Il playout è una situazione dovuta alla Samp. Se confermata la situazione del Brescia, noi siamo parte lesa. Ho vissuto, come i nostri tifosi, la settimana peggiore della mia vita, se tutto è confermato la Sampdoria deve giocare i playout”.