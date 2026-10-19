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SuperEnalotto, colpo nel reggino da oltre 130 mila euro

L’ultimo “6” da 223,2 milioni di euro è stato centrato l’11 settembre 2026 a Oggiono (LC). Il jackpot per il prossimo concorso, in programma martedì 20 ottobre, sale a 42,8 milioni di euro

19 Ottobre 2026 - 17:53 | Comunicato Stampa

Schedine del SuperEnalotto esposte in ricevitoria mentre una persona compila una giocata

Colpo da oltre 132mila euro in Calabria grazie al SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di venerdì 16 ottobre 2026, è stato centrato un “5” da 132.932,32 euro a San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria, presso il punto vendita “Tabacchi” in Via Rosarno, 4.

L’ultimo “6” da 223,2 milioni di euro è stato centrato l’11 settembre 2026 a Oggiono (LC). Il jackpot per il prossimo concorso, in programma martedì 20 ottobre, sale a 42,8 milioni di euro.

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