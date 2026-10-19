SuperEnalotto, colpo nel reggino da oltre 130 mila euro
L’ultimo “6” da 223,2 milioni di euro è stato centrato l’11 settembre 2026 a Oggiono (LC). Il jackpot per il prossimo concorso, in programma martedì 20 ottobre, sale a 42,8 milioni di euro
19 Ottobre 2026 - 17:53 | Comunicato Stampa
Colpo da oltre 132mila euro in Calabria grazie al SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di venerdì 16 ottobre 2026, è stato centrato un “5” da 132.932,32 euro a San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria, presso il punto vendita “Tabacchi” in Via Rosarno, 4.
L’ultimo “6” da 223,2 milioni di euro è stato centrato l’11 settembre 2026 a Oggiono (LC). Il jackpot per il prossimo concorso, in programma martedì 20 ottobre, sale a 42,8 milioni di euro.
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