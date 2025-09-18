City Now

Reggio, il sindaco Falcomatà alla processione di San Gaetano Catanoso – FOTO

"Onoriamo il patrono della Città Metropolitana, punto di riferimento religioso e simbolo identitario" le parole del sindaco

18 Settembre 2025 - 08:13 | Comunicato Stampa

“Con San Giorgio e la Madre della Consolazione, la figura di San Gaetano Catanoso rappresenta un punto di riferimento religioso e un simbolo identitario nel quale la Città si riconosce”.

Sono le parole del Sindaco Giuseppe Falcomatà che, accompagnando la comunità parrocchiale dalla Chiesa di Spirito Santo al Santuario del Volto Santo, ha onorato il Santo patrono della Città Metropolitana.

“Un Santo che ha incarnato i valori della prossimità e dell’umiltà come paradigma di un impegno spirituale completamente votato al servizio della sua gente”. 

“La grande comunità religiosa e civile della città, ha colto nella devozione di San Gaetano un esempio di umanità al quale ispirarsi, traducendo questa testimonianza in devozione”.

“La sua fede e la sua dimostrazione d’amore per il nostro territorio, vivono ancora oggi grazie all’opera preziosa svolta dalle Suore del Volto Santo, alle quali, va il mio ringraziamento e quello dell’intera Città Metropolitana, per l’instancabile dedizione a raccontare e far riscoprire la grandezza e la santità di un prete che ha dedicato la propria vita agli ultimi di questa città”.

