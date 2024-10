Reggio, il sindaco Falcomatà: ‘San Giorgio d’oro a chi è da esempio per la comunità’

Con l’augurio alla Città ed ai reggini per «un buon giorno di San Giorgio», il sindaco Giuseppe Falcomatà, questo pomeriggio nel Salone dei Lampadari, ha aperto la cerimonia della consegna dei “San Giorgio d’oro”, la massima benemerenza cittadina riconosciuta a quanti «hanno portato e portano in alto il nome di Reggio Calabria in Italia e nel mondo».

«Nel salutare le istituzioni presenti – ha detto il sindaco – le ringrazio per il prezioso contributo messo in campo in un momento molto delicato per l’intero Paese alle prese con un’emergenza sanitaria che, ancora una volta, ci costringe a vivere in maniera più contenuta anche questa che è la giornata dell’identità e dell’orgoglio reggino. Purtroppo, per il secondo anno consecutivo, a causa delle restrizioni per il contenimento della pandemia Covid, siamo costretti a celebrare un evento così significativo per tutti noi in una formula un po’ ridotta. Ma, esattamente come avvenuto per la scorsa edizione, abbiamo voluto comunque onorare il nostro santo patrono, attraverso la tradizionale cerimonia di conferimento del “San Giorgio d’Oro”, tributando la massima benemerenza cittadina ad una serie di personalità che, per la loro attività o per ciò che rappresentano, costituiscono un esempio per l’intera comunità».

«Un messaggio di speranza quindi – ha aggiunto il sindaco Giuseppe Falcomatà – che vuole andare oltre la crisi pandemica e tributare il giusto omaggio all’orgoglio di una città che, nell’ultimo anno, pure di fronte ad immani difficoltà, non solo sotto il profilo sanitario ma anche per ciò che riguarda gli aspetti sociali ed economici, ha dimostrato tutto il proprio valore ed il proprio senso di appartenenza».