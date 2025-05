San Lorenzo, il sindaco appena eletto aderisce a Forza Italia

“Sono stato eletto Sindaco del mio Comune ponendomi a capo di una lista civica che all’interno consta di varie anime politiche differenti, ma ci tengo a precisare che io ero, sono e resto un tesserato di Forza Italia. Come da diversi anni a questa parte. Anzi, colgo l’occasione per comunicare ufficialmente al mio partito la mia (ri)adesione a Forza Italia, ma stavolta in qualità di sindaco.”

A dirlo è Sandro Polimeni, neo sindaco di San Lorenzo (RC), che con la sua elezione pone fine all’era del commissariamento nel comune della fascia jonica. “Sono felice di ribadire i miei colori d’appartenenza all’indomani del risultato elettorale, così da non lasciare spazio ad altrui interpretazioni di alcun genere. Ho sempre sposato la linea portata avanti da Forza Italia e dalla sua Segreteria regionale e continuerò a farlo adesso da primo cittadino”, conclude Polimeni.

Il sindaco di San Lorenzo sembra così replicare al sindaco Falcomatà che nella serata di ieri aveva fatto gli auguri ai sindaci neo eletti, parlando di amministratori di ‘area progressista’.