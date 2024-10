San Luca, Klaus Davi: “Missione compiuta, la democrazia ha trionfato”

Queste le parole di Klaus Davi al termine dello spoglio elettorale nel comune di San Luca.

«Ora c’è un nuovo sindaco, il mio amico Bruno Bartolo, che governerà nei pieni poteri, quindi il mio intento è riuscito. Voglio ringraziare in primis il prefetto Michele Di Bari che in tutti questi mesi ci è stato molto vicino. Ovviamente anche tutta la mia squadra, che è venuta per dare a questa terra una mano per svoltare.

Un gesto bellissimo, un segnale chiaro a un Paese che accetta con cinismo e crudeltà che ci sia una terra dimenticata come la Calabria. A tutti loro va la mia gratitudine, in particolare a Carlo Tansi, Giuseppe Brugnano, Benedetto Zoccola, Giuseppe Silvaggio , Adelina Rombolà, Luigi Vaccaro, Nicolina Corigliano e Alberto Micelotta. Non c’è nessuno sconfitto perché ha vinto San Luca!».