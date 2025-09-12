San Pietro di Caridà, scoperta ‘cattedrale verde’ della droga: rinvenute 1674 piante di cannabis

I Carabinieri della Stazione di Dinami e di Arena, insieme allo Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria” e con il supporto dell’8° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Vibo, hanno scoperto una vera e propria “cattedrale verde” della droga: una vasta piantagione di cannabis indica coltivata a San Pietro di Caridà (Reggio Calabria), in località Storta, a ridosso della frazione Monsoreto di Dinami, nel cuore di un’area boschiva demaniale.

I militari hanno trovato 1.674 piante, di cui 604 già bruciate, alte circa un metro e in pieno stato vegetativo, curate e alimentate da un sofisticato sistema di irrigazione temporizzato.

La scoperta e la distruzione delle piante

Una coltivazione nascosta con cura tra la fitta vegetazione. La Procura della Repubblica di Vibo Valentia, guidata da Camillo Falvo, ha disposto la distruzione in loco delle piante.