Una rete di solidarietà per i bimbi prematuri: nasce il laboratorio solidale di Nido dei Nonni e Cuore di Maglia

Le associazioni “Nido dei Nonni”, presieduta da Emanuela Turoni, e “Cuore di Maglia”, rappresentata dalla delegata di Reggio Calabria Elisabetta Brancato, hanno avviato una sinergica collaborazione grazie anche al patrocinio dell’Amministrazione comunale di San Roberto.

L’iniziativa prenderà il via sabato 25 ottobre 2025, dalle 16:30 alle 19:00, presso i locali dell’ex sede municipale di via Roma.

Un progetto di solidarietà condivisa

“L’associazione Cuore di Maglia – ricorda la delegata Elisabetta Brancato – opera da diversi anni nei Reparti di Terapia Intensiva Neonatale, in oltre 140 ospedali di tutto il territorio nazionale, realizzando piccoli corredini e doudou per bambini prematuri, creati in pura lana merinos, con il fine di supportare il personale medico e dare conforto e sostegno ai genitori”.

Da cinque anni, la delegazione di Reggio Calabria è impegnata a offrire il proprio supporto nei reparti degli ospedali di Reggio Calabria, Polistena e Catanzaro, portando avanti un percorso di volontariato e umanità.

Il laboratorio knitting a San Roberto

In tale contesto nasce l’iniziativa promossa tra “Nido dei Nonni” e “Cuore di Maglia”, con il patrocinio del Comune di San Roberto. A partire dal 25 ottobre, e successivamente ogni secondo e ultimo sabato del mese, le due associazioni daranno vita a un “laboratorio knitting”, dedicato alla creazione di lavorazioni a maglia e all’uncinetto destinate ai reparti di Terapia Intensiva Neonatale.

L’obiettivo è quello di unire creatività, solidarietà e inclusione sociale, coinvolgendo cittadini e volontari in un gesto concreto di aiuto verso i più piccoli e le loro famiglie.

Le parole del sindaco Antonino Micari

“Un invito rivolto a quanti vorranno partecipare ed essere presenti – ha dichiarato il Sindaco di San Roberto, Antonino Micari – che si dice veramente onorato di poter ospitare e sostenere un’iniziativa di vera e reale solidarietà”.

Micari ha espresso un sincero ringraziamento alle associazioni promotrici, il “Nido dei Nonni”, con la presidente Emanuela Turoni, e il “Cuore di Maglia”, con la delegata Elisabetta Brancato, per la sensibilità e l’impegno nel promuovere un progetto che unisce volontariato, solidarietà e comunità.