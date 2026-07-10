Case di Comunità, De Matteis: ‘Sanità regionale devastata da politiche di privatizzazione’

Così Cosmo De Matteis, Presidente Nazionale Emerito SMI, il Sindacato Medici Italiani.

“Si enfatizza – prosegue De Matteis – la presunta operatività di Case e Ospedali di Comunità nel cosentino, ma non risulta la loro effettiva realizzazione; né si comprende con quale personale medico saranno portate avanti. L’ultimo Accordo Collettivo Nazionale (ACN) stralcio di medicina generale di fine giugno, che lo SMI non ha firmato, in questo senso, non aiuta a risolvere i nodi della crisi della sanità calabrese. L’ACN obbliga i medici di medicina generale già in servizio per sei ore settimanali a lavorare nelle Case di Comunità. Questo comporterà, soprattutto per i piccoli comuni calabresi, avere minori possibilità di usufruire dell’assistenza dei medici di famiglia”.

“Le scelte devono essere altre! Nel nostro territorio si manifestano gravi difficoltà, perché a Cosenza, così come in Calabria è in corso un esodo a causa del pensionamento. Molti comuni hanno già grandi problemi ad avere il medico di famiglia, essendo questo settore, non più attrattivo, sia dal punto di vista professionale che economico. Non servono, quindi, imposizioni e forzature per i medici già operanti, ma nuovi medici e politiche di sostegno per gli assunti e per chi vuole lavorare in aree disagiate della regione”.