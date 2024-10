Il circolo territoriale Sant’Eufemia d’Aspromonte incontra Caio Mussolini

L' incontro è stato organizzato in vista delle imminenti elezioni europee di maggio 2019 che vede candidato il capitano della Marina Militare Caio Mussolini

Si è svolto stamattina, nei locali della Pro loco di Bagnara Calabra, un incontro con Caio Giulio Cesare Mussolini, fortemente voluto e organizzato da Alessandro Forgione portavoce del circolo Territoriale di “Sant’Eufemia d’Aspromonte, Sinopoli, San Procopio” e Dirigente provinciale di Gioventù Nazionale, insieme ad Antonella Tripodi, esponente FDI.

L’ incontro è stato organizzato in vista delle imminenti elezioni europee di maggio 2019 che vede candidato, proprio nella circoscrizione Sud, il capitano della Marina Militare Caio Mussolini tra le fila di Fratelli d’Italia.

Tema centrale, come ovvio, il Meridione, terra da fortissime potenzialità ed un patrimonio storico-artistico- paesaggistico – enogastronomico invidiabile, ma abbandonata a politiche inefficaci e di austerità che sempre più hanno aumentato il divario con il resto dell’Europa: serve, infatti, un imponente piano nazionale ed Europeo di investimenti pubblici per infrastrutture, trasporti, rete digitale, edilizia scolastica, messa in sicurezza del territorio.

Il nostro “in bocca al lupo” va a Caio Mussolini perché possa vincere questa competizione elettorale e, con le sue idee, farsi presto portatore in Parlamento Europeo delle istanze del Sud Italia sempre più bisognoso di crescita, occupazione, sviluppo.

Fonte: Gioventù Nazionale Sant’Eufemia d’Aspromonte Circolo Territoriale