Santa Lucia con #ntcontheroad

Domenica di Santa Lucia, domenica di festa. I mini-atleti in azione sul Corso Garibaldi.

Il corso Garibaldi di Reggio Calabria, cornice poco “frequentata” da eventi sportivi, è stata l’ultima tappa di #ntcontheroad.

Un’evento organizzato dalla A.S.C., guidata magistralmente da Antonio Eraclini, che ha visto il tratto della via principale della città dello stretto colorarsi e riempirsi di tanti mini-atleti che hanno trascorso una mattinata di festa all’insegna della pallacanestro.

Lumaka, Aleandre, Aquilone e Val Gallico: le quattro squadre che hanno risposto presente, contribuendo alla riuscita della manifestazione.

Tanto divertimento per i più piccoli sul campo e per i genitori in “tribuna” (le scalinate del teatro Cilea), ma soprattutto tanta curiosità per i passanti che si sono avvicinati a guardare, incuriositi dal colore e dalle tante persone presenti intorno al nostro campo.

Un’altra manifestazione riuscita perfettamente, dunque per #Ntc che si avvicina ad un 2016 che promette realmente fuochi d’artificio!

Fonte: http://www.ntcsportindustries.it/